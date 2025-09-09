Στον ανακριτή τα δύο αδέρφια της κρητικής μαφίας για τις «ιερές μπίζνες»

Απολογούνται για τη δεύτερη δικογραφία που συνδέεται με εκβιασμούς και εκποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας.

Στα δικαστήρια Χανιών έφτασαν τα δύο αδέρφια, φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας, για να απολογηθούν για τις «ιερές μπίζνες» που φαίνεται να έκαναν με τη βοήθεια του τότε επισκόπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, οι δυο τους είχαν αφεθεί ελεύθεροι με όρους για την πρώτη δικογραφία, που αφορούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, ενώ τώρα κατηγορούνται για την αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου.

Τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για εμπορία -επιρροή σε μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία, απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ, ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, σε συνδυασμό με το άρθρο 309 του Π.Κ. «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», και «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» και δωροδοκία υπαλλήλου σε απόπειρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

«Δεν έχουμε καμία σχέση με την υποτιθέμενη εγκληματική οργάνωση. Δεν γνωρίζαμε κανέναν από το κατηγορητήριο και ουδέποτε εμπλακήκαμε σε ναρκωτικά, όπλα ή εκβιασμούς. Ήταν μια φούσκα, γι’ αυτό και αφεθήκαμε ελεύθεροι», φέρεται να σχολίασε ο ένας από τους δύο.

Υπενθυμίζεται πως, στην υπόθεση εμπλέκεται και ο επίσκοπος ο οποίος κατηγορείται για απιστία, ένας αρχιμανδρίτης που είχε το ρόλο του μεσάζοντα στην αγοραπωλησία και ένας δικηγόρος που κατηγορείται για άμεση συνέργεια σε απόπειρα απάτης.

Δεν αποκλείεται και οι τρεις να εμφανιστούν στα δικαστήρια Χανιών, μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.