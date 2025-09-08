Αστυνομικός παρασύρθηκε από όχημα μετά από καταδίωξη της ΕΛΑΣ στην Αθήνα - Συνελήφθη 20χρονος

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας με δύο συλλήψεις και με τον αστυνομικό που τραυματίστηκε να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Επεισοδιακή κατάληξη με δύο οδηγούς αυτοκινήτων συνελήφθησαν σήμερα το πρωί μετά από ένα απίστευτο επεισόδιο καταδίωξης δύο οχημάτων από την Αστυνομία με αφετηρία τη λεωφόρο Κηφισού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του τμήματος Εκβιαστών εντόπισαν τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος τον Αγίων Αναργύρων, δύο ύποπτα οχήματα και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο. Παρά την υπόδειξη των εν λόγω αστυνομικών οι οδηγοί των οχημάτων, αγνόησαν το σήμα, αναπτύσσοντας υψηλή ταχύτητα και παραβιάζοντας τους ερυθρούς σηματοδότες. Αυτή η κίνηση οδήγησε τους αστυνομικούς του Εκβιαστών να εξαπολύσουν ανθρωποκυνηγητό για να τους συλλάβουν.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και τα δύο οχήματα στο Περιστέρι. Αρχικά, συνέλαβαν τον οδηγό του ενός οχήματος, ωστόσο δεν κατάφεραν να συλλάβουν τον 20χρονο οδηγό του δεύτερου οχήματος, ο οποίος ανέπτυξε ξανά ταχύτητα και ξέφυγε, τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς που τον ακινητοποίησαν. Το δεύτερο ύποπτο όχημα εντοπίστηκε αργότερα στο «Χίλτον», με τον 20χρονο να συλλαμβάνεται και τον τραυματία αστυνομικό να νοσηλεύεται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Τόσο ο 20χρονος όσο και ο έτερος οδηγός αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση, τις κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος αστυνομικών, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.