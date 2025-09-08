Ηλικιωμένος πυροβόλησε 18χρονο στη Λάρισα επειδή... δεν τον ενέκρινε

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Τύρναβο της Λάρισας, όταν 88χρονος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον ενός 18χρονου, λίγα μέτρα έξω από την οικία του.
Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι του, το οποίο μοιράζεται κοινή αυλή με την κατοικία της εγγονής του. Όταν αντιλήφθηκε τον νεαρό να πλησιάζει, εκνευρίστηκε καθώς δεν ενέκρινε τη σχέση του με την εγγονή του. Σε μια στιγμή έντασης, φαίνεται πως άρπαξε το αεροβόλο που είχε στο σπίτι και πυροβόλησε προς το μέρος του 18χρονου.
Ο νεαρός χτυπήθηκε ελαφρά στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.
Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του 88χρονου, ενώ το όπλο κατασχέθηκε.
