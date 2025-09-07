Πυροβολισμοί στον Εύοσμο και αρπαγή 20χρονου

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, έξω από μαγαζί στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα, βρέθηκαν έξω από μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος και ο ένας εξ αυτών πυροβόλησε την πόρτα του μαγαζιού , σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πιθανότατα επρόκειτο για πυροβολισμό με στόχο τον εκφοβισμό.

Στη συνέχεια, οι δράστες έβγαλαν με τη βία έναν 20χρονο από το εσωτερικό του καταστήματος και τον έβαλαν σε ένα όχημα.

Αργότερα, στο πλαίσιο των ερευνών, ο 20χρονος εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις Αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της περίεργης υπόθεσης.