Βίντεο ντοκουμέντο από τις «συναλλαγές» της κρητικής μαφίας

Βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε η ΕΡΤ καταγράφει μέλος της κρητικής μαφίας τη στιγμή που παραδίδει ναρκωτικές ουσίες σε πελάτη.
Στο εν λόγω βίντεο που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ., ένας άνδρας σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο των Χανίων και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον πλησιάζει ένας πελάτης και ακολουθεί η συναλλαγή.
Τα δύο αδέλφια που χαρακτηρίζονται ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία, αλλά λίγη ώρα αργότερα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει κατηγορίες για εκβιασμούς και σφετερισμό της εκκλησιαστικής περιουσίας. Τελικά οδηγήθηκαν στη φυλακή μέχρι την απολογία τους, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.
Μετά τις απολογίες τους, επιπλέον 14 συλληφθέντες της πρώτης δικογραφίας κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων και πυρομαχικών.
Η έρευνα έχει αποκαλύψει ίχνη χρηματικών κινήσεων και στο εξωτερικό. Υπενθυμίζεται πως με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν ήδη δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί αλλά και περιουσιακά στοιχεία κατηγορουμένων, στο πλαίσιο των ενεργειών για τον πλήρη οικονομικό έλεγχο της οργάνωσης.
