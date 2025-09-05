Αθήνα, 31°C
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
dikastirio
EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ

Δίωξη στον 17χρονο που κατηγορείται για αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Στον 17χρονο που είναι ύποπτος για αρπαγή βρέφους στον Πειραιά του ασκήθηκε ποινική δίωξη και απολογείται στην ανακρίτρια ανηλίκων.

Ο 17χρονος που φέρεται να άρπαξε ένα βρέφος λίγων ημερών από το κέντρο του Πειραιά και να το εγκατέλειψε σε καρότσι σούπερ μάρκετ της Αθήνας, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων για να απολογηθεί, μετά την δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης. 

Ο νεαρός οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέ  ενώπιον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων προκειμένου να απολογηθεί ενώπιόν της.

Εν τω μεταξύ, ο πατέρας του ο οποίος επίσης είχε συλληφθεί από τις αρχές ως κηδεμόνας του 17χρονου, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο με τη κατηγορία της πλημμεληματικής παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται πως ο 17χρονος συνελήφθη τη Πέμπτη και παραδέχθηκε την πράξη του επικαλούμενος ρατσιστικά κίνητρα.

