Δίωξη στον 17χρονο που κατηγορείται για αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

Ο 17χρονος που φέρεται να άρπαξε ένα βρέφος λίγων ημερών από το κέντρο του Πειραιά και να το εγκατέλειψε σε καρότσι σούπερ μάρκετ της Αθήνας, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων για να απολογηθεί, μετά την δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης.
Ο νεαρός οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέ ενώπιον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια ανηλίκων προκειμένου να απολογηθεί ενώπιόν της.
Εν τω μεταξύ, ο πατέρας του ο οποίος επίσης είχε συλληφθεί από τις αρχές ως κηδεμόνας του 17χρονου, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο με τη κατηγορία της πλημμεληματικής παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Υπενθυμίζεται πως ο 17χρονος συνελήφθη τη Πέμπτη και παραδέχθηκε την πράξη του επικαλούμενος ρατσιστικά κίνητρα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας