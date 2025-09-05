Αθήνα, 30°C
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
Εμφυλη βία

Υπόθεση κακοποίησης στην Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε αιχμάλωτη 79χρονη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Ο 30χρονος φέρεται να κρατούσε αιχμάλωτη την 79χρονη για σαράντα ημέρες • Η Ιντερπόλ ενημέρωσε το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας.

Μια σοκαριστική υπόθεση από την Ξάνθη έρχεται στο φως της δημοσιότητας, που αφορά σε κακοποίηση ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 30χρονος κάτοικος Ξάνθης κατηγορείται ότι κρατούσε στο σπίτι του, παρά τη θέλησή της, μια 79χρονη υπήκοο Σουηδίας και την κακοποιούσε επί σαράντα μέρες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το τοπικό Τμήμα Ασφάλειας ενημερώθηκε σχετικώς από την Ιντερπόλ.

Ακολούθησαν έρευνες των Ελλήνων αστυνομικών, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα, και συνέλαβαν τον άνδρα.

Και ναρκωτικά στο σπίτι του

Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι κατακρατούσε παράνομα στην οικία του και με χρήση σωματικής βίας της αποσπούσε χρήματα, μην επιτρέποντας να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους οικείους της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η 79χρονη προσπάθησε να επικοινωνήσει με το 112, ο 30χρονος το αντιλήφθηκε και της απέσπασε το κινητό, όμως η ίδια στη συνέχεια κατόρθωσε να επικοινωνήσει με οικείο της πρόσωπο στην πατρίδα της το οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε την Ιντερπόλ.

Η ηλικιωμένη φέρει μώλωπες και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομέιο Ξάνθης εκτός κινδύνου.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 30χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους -1,1- γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Έρευνες για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.

