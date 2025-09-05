Πνίγηκε 83χρονος τουρίστας στη Σητεία

Ηλικιωμένος τουρίστας από τη Γαλλία έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην παραλία του Κουρεμένου της Σητείας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σητείας όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.
Ο 83χρονος βρισκόταν στην πρώτη ημέρα των διακοπών του στην περιοχή και είχαν πάει στη θάλασσα με τη σύζυγό του, όταν χάθηκε από το οπτικό της πεδίο, το απόγευμα της Τετάρτης, και ξεκίνησαν οι έρευνες εντοπισμού με τη συμμετοχή πολλών σκαφών.
Τελικά, εντοπίστηκε τα ξημερώματα από σκάφος ιδιώτη χωρίς τις αισθήσεις του.
