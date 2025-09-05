Αγνοείται 65χρονη τουρίστρια στο φαράγγι του Βίκου

Μεγάλη επιχείρηση με drones και πυροσβέστες για τον εντοπισμό 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας βρίσκεται σε εξέλιξη, από χθες το μεσημέρι, στο φαράγγι του Βίκου.

Η γυναίκα ήταν για πεζοπορία με τον σύζυγό της, αλλά λίγο μετά τη θέση Μπελόη, στο φαράγγι του Βίκου, ο άνδρας έχασε τα ίχνη της και ειδοποίησε τις αρχές. Εικάζεται πως μπορεί η τουρίστρια να έχασε τις αισθήσεις της και να παραπάτησε σε κάποιο σημείο.

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες από πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ. Με ειδικό αναρριχητικό εξοπλισμό προσπαθούν να φτάσουν στο φαράγγι, κοντά στο Δασωμένο, με την ελπίδα ότι θα εντοπίσουν την 65χρονη.

