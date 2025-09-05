Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.3° 29.3°
4 BF
43%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
31°C
32.6° 29.9°
2 BF
38%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
32.0° 30.5°
2 BF
49%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
47%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
5 BF
40%
Βέροια
Αίθριος καιρός
31°C
31.5° 31.5°
1 BF
38%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
34%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
30.6° 30.6°
2 BF
27%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.2° 27.7°
3 BF
58%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
30.9° 28.8°
2 BF
47%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
2 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
48%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
1 BF
33%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 29.0°
3 BF
30%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.2° 27.8°
3 BF
74%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.8° 29.4°
3 BF
37%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
29°C
30.3° 29.4°
3 BF
54%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
29°C
28.6° 28.6°
3 BF
56%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
29°C
29.1° 29.1°
1 BF
43%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
faraggi
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Αγνοείται 65χρονη τουρίστρια στο φαράγγι του Βίκου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr

Μεγάλη επιχείρηση με drones και πυροσβέστες για τον εντοπισμό 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας βρίσκεται σε εξέλιξη, από χθες το μεσημέρι, στο φαράγγι του Βίκου.

Η γυναίκα ήταν για πεζοπορία με τον σύζυγό της, αλλά λίγο μετά τη θέση Μπελόη, στο φαράγγι του Βίκου, ο άνδρας έχασε τα ίχνη της και ειδοποίησε τις αρχές. Εικάζεται πως μπορεί η τουρίστρια να έχασε τις αισθήσεις της και να παραπάτησε σε κάποιο σημείο. 

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες από πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ. Με ειδικό αναρριχητικό εξοπλισμό προσπαθούν να φτάσουν στο φαράγγι, κοντά στο Δασωμένο, με την ελπίδα ότι θα εντοπίσουν την 65χρονη.
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αγνοείται 65χρονη τουρίστρια στο φαράγγι του Βίκου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual