Στον ανακριτή ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 59χρονος γιατρός από την Κέρκυρα, ο οποίος συνελήφθη μετά από μήνυση μιας 18χρονης κοπέλας εις βάρος του, σύμφωνα με την οποία, κατά την εξέταση φαίνεται να την κακοποίησε σεξουαλικά.
Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ιατρείο του 59χρονου, όπου ο ίδιος φαίνεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις εναντίον της νεαρής, αγγίζοντας μέρη του σώματός της που δεν δικαιολογούνταν.
Η 18χρονη αντέδρασε άμεσα, ενώ λίγο αργότερα, συνοδευόμενη από τη μητέρα της και τον δικηγόρο τους, μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας, όπου και υπέβαλε μήνυση κατά του γιατρού.
Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 59χρονο ο οποίος παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα την Τετάρτη και σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον Ανακριτή.
Οι συνήγοροι του αναφέρουν ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι η 18χρονη παρεξήγησε τον τρόπο της ιατρικής εξέτασης.
