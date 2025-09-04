Αθήνα, 26°C
Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου, 2025
Δολοφονία στο Νέο Κόσμο
Δολοφονία στο Νέο Κόσμο

Θανατηφόρα τραύματα από όπλο έφερε το ζευγάρι στο Ν. Κόσμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Νέα δεδομένα προέκυψαν για το περιστατικό στον Νέο Κόσμο, όπου ένας άντρας 74 ετών με τη σύζυγό του, εντοπίστηκαν νεκροί και σε πλήρη αποσύνθεση σε διαμέρισμα της περιοχής. 

Η εξέλιξη που προέκυψε από το εν λόγω ανακοινωθέν της αστυνομίας είναι ότι και οι δύο άνθρωποι πέθαναν από σφαίρα πυροβόλου όπλου. Ιατροδικαστής βρίσκεται στο σημείο ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας με τη προανάκριση να διεξάγεται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.
Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας. Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Θανατηφόρα τραύματα από όπλο έφερε το ζευγάρι στο Ν. Κόσμο

