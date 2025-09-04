Θανατηφόρα τραύματα από όπλο έφερε το ζευγάρι στο Ν. Κόσμο

Νέα δεδομένα προέκυψαν για το περιστατικό στον Νέο Κόσμο, όπου ένας άντρας 74 ετών με τη σύζυγό του, εντοπίστηκαν νεκροί και σε πλήρη αποσύνθεση σε διαμέρισμα της περιοχής.

Η εξέλιξη που προέκυψε από το εν λόγω ανακοινωθέν της αστυνομίας είναι ότι και οι δύο άνθρωποι πέθαναν από σφαίρα πυροβόλου όπλου. Ιατροδικαστής βρίσκεται στο σημείο ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας με τη προανάκριση να διεξάγεται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.