Σύλληψη 18χρονου για το... οπλοστάσιο που είχε στις βαλίτσες του

Ένα μικρό οπλοστάσιο μετέφερε στις αποσκευές του, ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Μάλτας) ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, σε έλεγχο που έγινε στον επιβατικό σταθμό του λιμένα Ηγουμενίτσας, εντοπίστηκε ο 18χρονος να μεταφέρει εντός των χειραποσκευών του, τα εξής:

Ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα με μήκος λάμας 38 εκατοστών.

Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 23 εκατοστών.

Ένα μαχαίρι τύπου ματσέτα με μήκος λάμας 45 εκατοστών.

Δύο μαχαίρια με μήκος λάμας 15 εκατοστών.

Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 18 εκατοστών.

Ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 11 εκατοστών.

Ένα ιαπωνικό χειροπρίονο (τύπου κατάνα 500) με μήκος λάμας 59 εκατοστών.

Μία σιδερογροθιά.

Εξήντα οκτώ κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, χωρίς να είναι εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες και παραστατικά.

Ο 18χρονος, επρόκειτο να επιβιβαστεί σε επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό το λιμάνι Μπρίντιζι Ιταλίας.