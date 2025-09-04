Συνελήφθη νεαρός για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός νεαρού (17χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες), ο οποίος κατηγορείται πως άρπαξε ένα μωρό στα Καμίνια και το παράτησε αργότερα σε καρότσι στην Ακρόπολη. Η σύλληψή του έγινε στο σπίτι του, στον Άλιμο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος είχε απαγάγει και ένα άλλο μωρό, τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, το οποίο άφησε τελικά δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο.
Ο νεαρός ύποπτος φέρεται να ομολόγησε πως αυτός ήταν ο δράστης και στις δύο περιπτώσεις, χωρίς να αποκαλύψει τα κίνητρά του.
Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και η 30χρονη μητέρα του βρέφους που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
