Συνελήφθη νεαρός για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε απαγάγει κι άλλο μωρό στην Ομόνοια, τον περασμένο Μάιο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός νεαρού (17χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες), ο οποίος κατηγορείται πως άρπαξε ένα μωρό στα Καμίνια και το παράτησε αργότερα σε καρότσι στην Ακρόπολη. Η σύλληψή του έγινε στο σπίτι του, στον Άλιμο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος είχε απαγάγει και ένα άλλο μωρό, τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, το οποίο άφησε τελικά δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο.

Ο νεαρός ύποπτος φέρεται να ομολόγησε πως αυτός ήταν ο δράστης και στις δύο περιπτώσεις, χωρίς να αποκαλύψει τα κίνητρά του.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και η 30χρονη μητέρα του βρέφους που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.