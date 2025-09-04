Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 26.3°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.9° 25.5°
1 BF
48%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.1° 25.0°
0 BF
69%
Ιωάννινα
Θύελλα
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
83%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
47%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.5° 26.5°
2 BF
47%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
53%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
70%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
25°C
25.8° 24.8°
1 BF
77%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.9° 27.7°
3 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
69%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.7° 26.7°
1 BF
54%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
4 BF
78%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
41%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.6°
3 BF
56%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
4 BF
84%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.6° 24.8°
2 BF
53%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.8° 25.3°
2 BF
57%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
52%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 18.3°
0 BF
80%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου, 2025
χειροπέδες
Φωτογραφία αρχείου | © Kelpfish | Dreamstime.com

Συνελήφθη νεαρός για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε απαγάγει κι άλλο μωρό στην Ομόνοια, τον περασμένο Μάιο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός νεαρού (17χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες), ο οποίος κατηγορείται πως άρπαξε ένα μωρό στα Καμίνια και το παράτησε αργότερα σε καρότσι στην Ακρόπολη. Η σύλληψή του έγινε στο σπίτι του, στον Άλιμο. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος είχε απαγάγει και ένα άλλο μωρό, τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, το οποίο άφησε τελικά δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο. 

Ο νεαρός ύποπτος φέρεται να ομολόγησε πως αυτός ήταν ο δράστης και στις δύο περιπτώσεις, χωρίς να αποκαλύψει τα κίνητρά του. 

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και η 30χρονη μητέρα του βρέφους που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Συνελήφθη νεαρός για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual