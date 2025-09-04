Σοκάρουν οι πληροφορίες για τον θάνατο μητέρας και νεογέννητου στα Πατήσια

Ανατριχιαστικές οι πληροφορίες που έρχονται γύρω από τον θάνατο της 34χρονης γυναίκας και του νεογέννητου μωρού της, στα Πατήσια, το απόγευμα της Τετάρτης. Η γυναίκα φέρεται να προσπαθούσε να γεννήσει στο σπίτι της, μόνη της, χωρίς την παρουσίας μαίας ή νοσηλευτή ή γιατρού. Μάλιστα εντός του σπιτιού και παρόντα κατά τη διάρκεια της γέννας ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας τριών και πέντε ετών.
Όταν ο σύζυγος επέστρεψε στο σπίτι φέρεται να βρήκε τη γυναίκα νεκρή, με τον ομφάλιο λώρο στο σώμα της και ειδοποίησε τις αρχές. Ο σύζυγος της 34χρονης κατέθεσε πως μαζί με τη γειτόνισσα προσπάθησαν να τις κάνουν ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα. Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο εκτίμησε πως ο θάνατος πιθανότατα οφείλεται σε παθολογικά αίτια, αλλά τα ακριβή συμπεράσματα αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση.
Σύμφωνα με γειτόνισσα που μίλησε στα Μέσα Ενημέρωσης, η γυναίκα είχε γεννήσει στο σπίτι και τα άλλα δύο παιδιά της. Το πεντάχρονο παιδί κατέθεσε ότι η μητέρα του είχε αιμορραγία πριν γεννήσει και πως στη συνέχεια πήγε με το νεογέννητο στο μπάνιο για να το καθαρίσει.
Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.
