Ξεκινάνε οι απολογίες των συλληφθέντων για την κρητική μαφία

Οι εξελίξεις γύρω από τα πλοκάμια της κρητικής μαφίας είναι πυκνές και καθημερινές, αγγίζοντας πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, ιερείς και τοπικούς παράγοντες. Ένα ιεραρχημένο σύστημα διαφθοράς με κέρδος πολλά εκατομμύρια και ποικίλες παράνομες δραστηριότητες.

Ενώπιων του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί, μερικοί από τους συλληφθέντες για την συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση. Οι πρώτοι 17 εμπλεκόμενοι από τους συνολικά 49 που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, αναμένεται να βρεθούν σήμερα στα ανακριτικά γραφεία της εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί ίχνη μεταφοράς χρημάτων σε λογαριασμούς του εξωτερικού και αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών από άλλες χώρες. Χθες, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι λογαριασμοί και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση δεσμεύονται.

Αύριο, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμα 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται νέες συλλήψεις που θα προκύψουν από τη δεύτερη δικογραφία που έχουν στα χέρια τους οι δικαστικές αρχές. Είναι εντυπωσιακό το ότι σε πολλές συνομιλίες -στην πρώτη δικογραφία άνω των 8.000 σελίδων- μιλούν ξεκάθαρα για εμπόριο ναρκωτικών, γεγονός που δείχνει πολύ ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας, διαπροσωπικές σχέσεις και καθεστώς ασυλίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στους διαλόγους αποκαλύπτεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλούσαν τις ναρκωτικές ουσίες με διάφορα ψευδώνυμα, όπως «κλειδιά», «παπούτσια» ή ακόμα και «βαράκια», ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Στο στόχαστρο της συμμορίας φαίνεται πως ήταν και 175 στρέμματα γης της Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στα Χανιά. Αλλά, όπως φανερώνεται, προσπαθούσαν να επηρεάζουν και τις εκλογές σε εκκλησιαστικές και δημόσιες δομές, προκειμένου να τοποθετηθούν στις θέσεις-κλειδιά ανθρώπους που γνώριζαν.