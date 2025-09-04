Διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών στο κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Άνοιγαν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες, τζόγαραν και όταν και αν κέρδιζαν έβαζαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το μαύρο χρήμα... πεντακάθαρο.

Λαβράκια φαίνεται πως ψάρεψε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αναφορικά με την υπόθεση του κυκλώματος περίπου 200 προσώπων που ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Μεταξύ των δήθεν τζογαδόρων συμπεριλαμβάνονται υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι μέσω 10 περίπου νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών ξέπλεναν ποσά που έφταναν ακόμη και το 1 εκ. ευρώ.

Το κοινό μοτίβο δράσης 200 δήθεν τζογαδόρων οδήγησε την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος στα ίχνη τους. Τα στοιχεία προέκυψαν μετά από συγκρίσεις των φορολογικών δηλώσεων των εν λόγω προσώπων με τα ποσά που διέθεταν για τζόγο και τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά τους.

Πώς γινόταν το ξέπλυμα

Οι ελεγχόμενοι βρήκαν έναν ευφάνταστο τρόπο για να ξεπλένουν βρώμικο χρήμα. Αρχικώς άνοιγαν ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό για να παίζουν και στον οποίο έβαζαν χρήματα για να παίζουν στοιχηματικά παιχνίδια και στον οποίο θα πιστώνονταν και τα όποια κέρδη τους.

Εκμεταλλευόμενοι το κενό του νόμου, πήγαιναν σε μαγαζιά που μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εισπράκτορες στοιχηματικών εταιρειών όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και βενζινάδικα και έβαζαν μετρητά στους παικτικούς λογαριασμούς τους.

Τα χρήματα αυτά φαίνονταν ως κέρδη από ηλεκτρονικό τζόγο, στη συνέχεια τα μετέφεραν στους προσωπικούς λογαριασμούς τους. Η Αρχή υπό την καθοδήγηση του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή εποπτείας και ελέγχου τυχερόν παιχνιδιών.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η λοιπή περιουσία των 200 ελεγχομένων ξεσκονίζονται από τα έμπειρα στελέχη της Αρχής.