Καταδίωξη και σύλληψη 82χρονης για «απείθεια» από το Λιμενικό

Η ηλικιωμένη φέρεται να επέδειξε «εριστική συμπεριφορά» και να αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της.

Στη σύλληψη μιας 82χρονης προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κω, για παράβαση του άρθρου 169 του Π.Κ. «Απείθεια» και των άρθρων 42 και 308 του Π.Κ. «Απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης».

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, όταν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στελεχών της Λιμενικής Αρχής στο λιμάνι της Κω, η 82χρονη επέδειξε εριστική συμπεριφορά και αρνήθηκε να παράσχει τα στοιχεία της, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο Ε.Ι.Χ. που οδηγούσε, με σκοπό να τραπεί σε φυγή, παρά τις υποδείξεις των στελεχών.

Ακολούθησε καταδίωξη από περιπολικό όχημα του Λιμενικού, κατά την οποία η γυναίκα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κω.