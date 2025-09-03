Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
31°C
32.0° 29.7°
2 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 26.6°
3 BF
49%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.0°
3 BF
75%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
64%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
1 BF
57%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
25°C
25.3° 25.3°
2 BF
67%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.4° 24.4°
3 BF
27%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.3°
1 BF
52%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
28.6° 27.7°
4 BF
47%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 26.9°
4 BF
47%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
4 BF
42%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
27.1° 26.7°
0 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
65%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
47%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.3° 28.3°
2 BF
58%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 28.8°
4 BF
59%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
30°C
30.0° 30.0°
2 BF
21%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 25.3°
0 BF
49%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
58%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
21.7° 21.7°
2 BF
61%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου, 2025
φωτογραφία αρχείου | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καταδίωξη και σύλληψη 82χρονης για «απείθεια» από το Λιμενικό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Η ηλικιωμένη φέρεται να επέδειξε «εριστική συμπεριφορά» και να αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της.

Στη σύλληψη μιας 82χρονης προχώρησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κω, για παράβαση του άρθρου 169 του Π.Κ. «Απείθεια» και των άρθρων 42 και 308 του Π.Κ. «Απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης».

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, όταν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στελεχών της Λιμενικής Αρχής στο λιμάνι της Κω, η 82χρονη επέδειξε εριστική συμπεριφορά και αρνήθηκε να παράσχει τα στοιχεία της, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο Ε.Ι.Χ. που οδηγούσε, με σκοπό να τραπεί σε φυγή, παρά τις υποδείξεις των στελεχών.

Ακολούθησε καταδίωξη από περιπολικό όχημα του Λιμενικού, κατά την οποία η γυναίκα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κω.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καταδίωξη και σύλληψη 82χρονης για «απείθεια» από το Λιμενικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual