Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκόμενων στην κρητική μαφία

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχείων όλων των εμπλεκόμενων στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης.

Η απόφαση αφορά σε λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία όλων των κατηγορούμενων αλλά και όσων πρόκειται να εμπλακούν στην υπόθεση.

Περισσότερα σε λίγο...