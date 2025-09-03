Σύλληψη 27χρονου για την ανθρωποκτονία στον Άγιο Παντελεήμονα

Για την υπόθεση συνελήφθη 27χρονος, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη κι ένας συνομήλικός του για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών

Εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία 47χρονου που διαπράχθηκε στο κέντρο της Αθήνας την 18η Αυγούστου.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 27χρονος, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη ακόμη ένας συνομήλικός του, από κοινού με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι προέβαιναν σε διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία με δόλο, κλοπή αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Το βράδυ της 18ης Αυγούστου ένας άγνωστος δράστης, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, προσέγγισε και πυροβόλησε τον 47χρονο αλλοδαπό στην οδό Μιχαήλ Βόδα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 18ης Αυγούστου, άγνωστος δράστης, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, προσέγγισε και πυροβόλησε τον 47χρονο αλλοδαπό στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ακολούθησε εκτενής έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, κατά την οποία συλλέχθηκαν πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και ψηφιακά και εγκληματολογικά δεδομένα, από την αξιοποίηση των οποίων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 27χρονου καθώς και η χαρτογράφηση των κινήσεών του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, απογευματινές ώρες της 21ης Αυγούστου 2025, εντοπίσθηκε στον Άλιμο το δίκυκλο που χρησιμοποίησε ο δράστης, για το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί από την περιοχή της Καλλιθέας και αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Ακολούθως, πρωινές ώρες χθες (02-09-2025) πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις οικίες στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.430,8- γραμμάρια κοκαΐνη,

-642- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

-34- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη («σοκολάτα»),

-137- γραμμάρια άγνωστη χημική ουσία,

δύο ζυγαριές ακριβείας,

ένας μεταλλικός τρίφτης, στον οποίο βρέθηκαν υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,

ένα μεταλλικό τσεκούρι,

-2.700- ευρώ,

πυροβόλο όπλο, με γεμιστήρα που περιείχε έντεκα -11- φυσίγγια,

ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη μοτοσυκλέτας, πανομοιότυπος με αυτόν του δράστη της δολοφονίας.

Όπως διαπιστώθηκε από το σύνολο του προανακριτικού υλικού σε συνδυασμό με τα ευρήματα της έρευνας, ο 27χρονος από κοινού με συνομήλικό του, ο οποίος επίσης συνελήφθη, προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τις παραπάνω οικίες. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για –κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και απείθεια, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.