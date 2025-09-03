Ενας «σερίφης» στα αμαρτωλά βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την επικοινωνιακή της αντεπίθεση για τη δυσώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες η κυβέρνηση, αφού λίγο πριν από τη ΔΕΘ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε, όπως είπε, τα πρώτα ευρήματα από τις αστυνομικές έρευνες, τα οποία όμως φαίνεται να βασίστηκαν κυρίως σε ήδη υπάρχοντα στοιχεία ελέγχων του ίδιου του Οργανισμού. Οπως τόνισε ο υπουργός, έχουν ήδη εντοπιστεί 1.036 ΑΦΜ που φέρονται να έχουν λάβει παράνομα ποσά ύψους 22,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», σε τουλάχιστον 12 από αυτά τα ΑΦΜ έχουν μοιραστεί ποσά άνω των 100.000 ευρώ.
Πρόκειται βέβαια για ένα κλάσμα σε σχέση με το μεγάλο φαγοπότι που καταγγέλλουν οι γνωρίζοντες τα αγροτικά ζητήματα, με τον υπουργό και την κυβέρνηση να αναφέρονται μόνο σε κάποια ΑΦΜ δικαιούχων και «δικαιούχων» και να μην κάνουν κανένα σχόλιο για την πολυεπίπεδη εμπλοκή του μηχανισμού του κυβερνώντος κόμματος. Ετσι, με φόντο ορισμένα νούμερα και υποσχέσεις για περαιτέρω έρευνες, η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί ως «τιμωρός της διαφθοράς» σε ένα σκάνδαλο που η ίδια είχε αφήσει να φουντώσει ήδη από το 2019.
Τα «θα» και τα γνωστά-άγνωστα ΑΦΜ
Οπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική αρχή έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις. Οσον αφορά τις μεθόδους της απάτης για την οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο 6.354 ΑΦΜ, περιλαμβάνουν την παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων, την ψευδή δήλωση κυριότητας εκτάσεων θανόντων με ή χωρίς κληρονομικά δικαιώματα, τις ψευδείς δηλώσεις κυριότητας ζωικού κεφαλαίου, την υποβολή αιτήσεων από «δικαιούχους» που δεν πληρούσαν κριτήρια επιλογής και, τέλος, την ψευδή δήλωση αγροτεμαχίων εκτός της έδρας διαμονής ή και επαγγελματικής δραστηριοποίησης.
Αυτό για το οποίο δεν είπε σχεδόν τίποτα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν η... μεθοδολογία της αστυνομικής έρευνας. Ενα ερώτημα είναι από πού προέρχονται τα δεδομένα για τα συγκεκριμένα ΑΦΜ. Προέρχονται από νέες αστυνομικές έρευνες, εξετάστηκαν μάρτυρες ή καταγγελίες και ακολούθησαν επιτόπιοι έλεγχοι ή πραγματοποιήθηκαν απλές διασταυρώσεις από εσωτερικά έγγραφα παλαιότερων ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο έκανε έφοδο η Οικονομική Αστυνομία τον Ιούλιο του 2025 – και πάλι κατόπιν εορτής; Εξάλλου ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι «θα» δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που «θα» αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας.
Ο υπουργός επαίνεσε την πολιτεία για την προσπάθεια πρόληψης και τιμωρίας μέσω «συγχρόνων μέσων» και αφοσίωσης του προσωπικού. Ωστόσο αυτό έρχεται ως απάντηση σε ήδη γνωστά ζητήματα. Η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος, ο εισαγγελέας και η ΕΛ.ΑΣ. διερεύνησαν μόνο μετά από πρόταση του πρωθυπουργού, όχι μετά από αυτεπάγγελτη προτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ΑΑΔΕ ή άλλων θεσμικών φορέων. Ολοι κινητοποιήθηκαν μόνο αφού το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριάρχησε στην επικαιρότητα με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρότι ΜΜΕ όπως η «Εφ.Συν.» ή το inside story ή δημοσιογράφοι όπως ο Τάσος Τέλλογου το είχαν αναδείξει τουλάχιστον από το 2021.
Καταγγελίες που ήταν στο συρτάρι
Σε πρόσφατη δικαστική υπόθεση πριν από μερικούς μήνες στο Εφετείο άρχισε η εκδίκαση κατηγοριών για επιδοτήσεις ύψους 25.000-90.000 ευρώ και μάλιστα με συμμετοχή υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μαρτύρων. Αυτό αποδεικνύει ότι πολλές υποθέσεις λίμναζαν για χρόνια και δεν ανακαλύφθηκαν σήμερα. Εξάλλου σε καταγγελίες που εκκρεμούν από το 2020 είχε αναφερθεί ο τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ, Θωμάς Μόσχος, σε συνέντευξή του στην «Εφ.Συν.» στις 14 Ιουλίου 2025 («Η Δικαιοσύνη μας φαίνεται να βιάζεται με αυτούς που διεκδικούν, αλλά όχι με αυτούς που κλέβουν»). Αραγε τώρα η Δικαιοσύνη θα κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς; Και για ποιους; Διότι εδώ και καιρό υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι θα τιμωρηθούν μόνο κάποια «μικρά ψάρια» ή οι κουτοπονηριές ορισμένων μικροπαραγωγών κατόπιν παρότρυνσης ενδεχομένως τοπικών πολιτευτών που σε περιοχές όπως η Κρήτη είχαν στήσει έναν ψηφοθηρικό μηχανισμό.
Ειδικά στην Κρήτη φαίνεται ότι ανακαλύφθηκε επιτέλους η... αποτελεσματική κλωνοποίηση του προβάτου, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο να δηλωθούν 7.812.923 αιγοπρόβατα το 2024, με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα να δηλώνει 9.510.631 αιγοπρόβατα. Χαρακτηριστικό το ότι από τα 1.036 ύποπτα ΑΦΜ που παρουσίασε ο κ. Χρυσοχοΐδης τα 850 εντοπίζονται στην Κρήτη.
Την ίδια ώρα η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει το ακαταδίωκτο, ενώ επί διακυβέρνησης Ν.Δ. οι πρόεδροι του Οργανισμού άλλαζαν πιο γρήγορα και από τα πουκάμισα δεχόμενοι προφανώς και άλλου είδους πιέσεις. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετατράπηκε σε εργαλείο ρουσφετιών, πελατειακών σχέσεων και διανομής χρήματος χωρίς ελέγχους. Αν δεν υπήρχε πολιτική ανοχή, πώς γίνεται το φαινόμενο να πήρε τέτοιες διαστάσεις; Η ουσία είναι ότι δεν αρκεί η ΕΛ.ΑΣ. και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να «φωτίσουν» κάποιες -ίσως όχι τόσο ενοχλητικές- πτυχές της απάτης. Η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, με πρώτο και καλύτερο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ειδικά τις περιόδους Βορίδη και Αυγενάκη, φέρουν τεράστια πολιτική ευθύνη κατ’ ελάχιστον για ανοχή και αδιαφορία στη διαχείριση μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης που διαχειρίζεται περίπου 3 δισ. ευρώ κοινοτικών πόρων ετησίως.
Μάλιστα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστούν οι έρευνες και προς την κατεύθυνση εγκληματικών ομάδων που έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη επιδοτήσεων. Το ερώτημα των πολλών εκατομμυρίων, όχι μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των νέων -βέβαιων- ευρωπαϊκών προστίμων, είναι εάν αυτές οι έρευνες πραγματικά θα συνεχιστούν ή θα παγώσουν εάν προσκρούσουν πάνω σε εγκληματικές ομάδες που βρίσκονται κοντά στον μηχανισμό της Ν.Δ., όπως καταγγέλλει εδώ και πολύ καιρό η αντιπολίτευση...
Ψάχνουν σανίδα σωτηρίας με την επιχείρηση επιστροφής των κλεμμένων
Οι ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παραμονές της πολυαναμενόμενης προσπάθειας της κυβέρνησης να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα από το βήμα της ΔΕΘ, υπηρετούν το κυβερνητικό επιχείρημα πως θα πάρουν πίσω τα κλεμμένα, προκειμένου να αποτινάξουν την ευθύνη του σκανδάλου από πάνω τους.
Από τα λεγόμενα του υπουργού, που περιορίστηκαν σε κατόχους ύποπτων ΑΦΜ για τους οποίους δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία, κατέστη σαφές πως οι όποιες ευθύνες για το μεγάλο φαγοπότι με τα λεφτά των αγροτών και κτηνοτρόφων από τα ευρωπαϊκά ταμεία περιχαρακώνονται στις τάξεις των ίδιων. Ουδεμιά αναφορά σε κομματάρχες και άλλους «γαλάζιους» παράγοντες τύπου «Φραπέ» και «Χασάπη», που έλυναν και έδεναν στην Κρήτη με τις επιδοτήσεις, ή σε κραυγαλέες περιπτώσεις όπως αυτή της οικογένειας της Πόπης Σεμερτζίδου.
Παράλληλα με την επιχείρηση διάχυσης των ευθυνών σε όλο το πολιτικό σύστημα, είναι σαφής εδώ και καιρό, και κυρίως μετά τη διαβίβαση δικογραφίας στη Βουλή για τους Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη, η προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει προς την κοινωνία το μήνυμα περί κάθαρσης. Γι’ αυτό και επίμονα όλο αυτό το διάστημα κυβερνητικά στελέχη μιλούν για επιστροφή των κλεμμένων, νομίζοντας ότι ίσως έτσι ξεμπερδέψουν με το μείζον σκάνδαλο.
Πρώτος έδωσε τη γραμμή ο πρωθυπουργός. «Πιστεύω ότι αυτό τελικά ενδιαφέρει πρώτα και πάνω απ’ όλα τους πολίτες. Πώς θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες -και θα τα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες, να μην έχετε καμία αμφιβολία- και πώς θα διορθώσουμε το σύστημα των επιδοτήσεων, έτσι ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε πραγματικά τον πρωτογενή τομέα. Αυτό νομίζω ότι είναι το αίτημα σήμερα των καιρών και όχι να «σκοτωνόμαστε» στη Βουλή, σε ένα κλίμα ακραίας τοξικότητας και πόλωσης και μέσα σε μια διαδικασία πλήρους ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής» έλεγε ο πρωθυπουργός στα μέσα Ιουλίου από το Καρπενήσι. Μία εβδομάδα αργότερα σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι «το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι απλά διαχρονικό, είναι διακομματικό, είναι πολιτικό, τολμώ να πω είναι κοινωνικό, με την έννοια του ότι δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι επί 40 χρόνια μια ολόκληρη γενιά, ενδεχομένως δύο γενιές αγροτών και κτηνοτρόφων, έμαθαν σε μια λογική να εξαρτούν ουσιαστικά το μέλλον τους μόνο από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Και αυτό δημιούργησε δυστυχώς και κυκλώματα και εξαρτήσεις, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό το οποίο είδαμε». Οπως σημείωνε χαρακτηριστικά για την επιστροφή των κλεμμένων: «Θα ξεκινήσουμε πάντως, και νομίζω είναι λογικό αυτό, από αυτούς που χόρευαν στο κέντρο της πίστας, όχι από αυτούς που μπορεί να ήταν στην περιφέρεια, κάπου στη γωνία». Στο ίδιο πνεύμα σε συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα πριν από τη θερινή ανάπαυλα τόνιζε: «Θα πάρουμε τα χρήματα πίσω, τουλάχιστον από τα “μεγάλα ψάρια”».
«Τα μεγάλα ψάρια»
Τούτων δοθέντων, με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις του Μ. Χρυσοχοΐδη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθύμισε ότι «όπως είχε δεσμευθεί ο πρωθυπουργός σήμερα ανακοινώνεται η λίστα με τα «μεγάλα ψάρια», δηλαδή εκείνους που εισέπραξαν τα μεγαλύτερα ποσά επιδοτήσεων οι οποίοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου». «Ηταν υποχρέωσή μας και το κάνουμε πράξη» πρόσθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης.
Βεβαίως πίσω από την εικόνα «κάθαρσης» του αμαρτωλού οργανισμού που επιθυμεί διακαώς η κυβέρνηση να φτάσει ως μήνυμα στην κοινωνία, κρύβεται και η μεγάλη αγωνία για το τι θα περιλαμβάνει η νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αναμένεται πιθανόν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να φτάσει στη Βουλή. Αν επιβεβαιωθούν οι μέχρι τώρα πληροφορίες για περίπου ακόμα δέκα βουλευτές εμπλεκόμενους, κυρίως προερχόμενους από το κυβερνών κόμμα, και μάλιστα με διαλόγους ακόμα πιο «φωτιά» από αυτούς που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο καλοκαίρι, τότε η κρίση θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμη για την κυβέρνηση. Ηδη το προφίλ της δέχτηκε βαρύ πλήγμα μετά την πρώτη δικογραφία, που οδήγησε σε παραίτηση τέσσερα μέλη της κυβέρνησης. Στο μεταξύ προχθές ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, επιβεβαίωσε στην ουσία πως είχε ενημερωθεί με «άτυπο σημείωμα» -όπως το χαρακτήρισε- για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα μία ένδειξη ότι γνώριζαν για το όργιο διαφθοράς με χρήμα που μοίραζε ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα όσα ανέφερε ρεπορτάζ του Mega σχετικά με καταγγελία που φέρεται να έφτασε σε ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος για επιδοτήσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε Θεσσαλούς αγρότες προκειμένου να αποζημιωθούν για καταστροφή παραγωγής ντομάτας από την κακοκαιρία Daniel, ενώ ήταν εκτός εποχής. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το κανάλι, ένας από τους καταγγελλόμενους ήταν πρώην αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας και στενός συνεργάτης του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας