Ενας «σερίφης» στα αμαρτωλά βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ

Εχουν ήδη εντοπιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό, 1.036 ΑΦΜ που φέρονται να έχουν λάβει παράνομα ποσά ύψους 22,6 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 850 εντοπίζονται στην Κρήτη ● Κουβέντα για τη... μεθοδολογία της αστυνομικής έρευνας ● Αγνωστο από πού προέρχονται τα δεδομένα για τα συγκεκριμένα ΑΦΜ ● Κατόπιν εορτής και οι υποσχέσεις ότι θα δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που «θα» αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας

Την επικοινωνιακή της αντεπίθεση για τη δυσώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε χθες η κυβέρνηση, αφού λίγο πριν από τη ΔΕΘ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε, όπως είπε, τα πρώτα ευρήματα από τις αστυνομικές έρευνες, τα οποία όμως φαίνεται να βασίστηκαν κυρίως σε ήδη υπάρχοντα στοιχεία ελέγχων του ίδιου του Οργανισμού. Οπως τόνισε ο υπουργός, έχουν ήδη εντοπιστεί 1.036 ΑΦΜ που φέρονται να έχουν λάβει παράνομα ποσά ύψους 22,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», σε τουλάχιστον 12 από αυτά τα ΑΦΜ έχουν μοιραστεί ποσά άνω των 100.000 ευρώ.

Πρόκειται βέβαια για ένα κλάσμα σε σχέση με το μεγάλο φαγοπότι που καταγγέλλουν οι γνωρίζοντες τα αγροτικά ζητήματα, με τον υπουργό και την κυβέρνηση να αναφέρονται μόνο σε κάποια ΑΦΜ δικαιούχων και «δικαιούχων» και να μην κάνουν κανένα σχόλιο για την πολυεπίπεδη εμπλοκή του μηχανισμού του κυβερνώντος κόμματος. Ετσι, με φόντο ορισμένα νούμερα και υποσχέσεις για περαιτέρω έρευνες, η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί ως «τιμωρός της διαφθοράς» σε ένα σκάνδαλο που η ίδια είχε αφήσει να φουντώσει ήδη από το 2019.

Τα «θα» και τα γνωστά-άγνωστα ΑΦΜ

Οπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική αρχή έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις. Οσον αφορά τις μεθόδους της απάτης για την οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο 6.354 ΑΦΜ, περιλαμβάνουν την παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων, την ψευδή δήλωση κυριότητας εκτάσεων θανόντων με ή χωρίς κληρονομικά δικαιώματα, τις ψευδείς δηλώσεις κυριότητας ζωικού κεφαλαίου, την υποβολή αιτήσεων από «δικαιούχους» που δεν πληρούσαν κριτήρια επιλογής και, τέλος, την ψευδή δήλωση αγροτεμαχίων εκτός της έδρας διαμονής ή και επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Αυτό για το οποίο δεν είπε σχεδόν τίποτα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν η... μεθοδολογία της αστυνομικής έρευνας. Ενα ερώτημα είναι από πού προέρχονται τα δεδομένα για τα συγκεκριμένα ΑΦΜ. Προέρχονται από νέες αστυνομικές έρευνες, εξετάστηκαν μάρτυρες ή καταγγελίες και ακολούθησαν επιτόπιοι έλεγχοι ή πραγματοποιήθηκαν απλές διασταυρώσεις από εσωτερικά έγγραφα παλαιότερων ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο έκανε έφοδο η Οικονομική Αστυνομία τον Ιούλιο του 2025 – και πάλι κατόπιν εορτής; Εξάλλου ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι «θα» δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που «θα» αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας.

Ο υπουργός επαίνεσε την πολιτεία για την προσπάθεια πρόληψης και τιμωρίας μέσω «συγχρόνων μέσων» και αφοσίωσης του προσωπικού. Ωστόσο αυτό έρχεται ως απάντηση σε ήδη γνωστά ζητήματα. Η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος, ο εισαγγελέας και η ΕΛ.ΑΣ. διερεύνησαν μόνο μετά από πρόταση του πρωθυπουργού, όχι μετά από αυτεπάγγελτη προτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ΑΑΔΕ ή άλλων θεσμικών φορέων. Ολοι κινητοποιήθηκαν μόνο αφού το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριάρχησε στην επικαιρότητα με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρότι ΜΜΕ όπως η «Εφ.Συν.» ή το inside story ή δημοσιογράφοι όπως ο Τάσος Τέλλογου το είχαν αναδείξει τουλάχιστον από το 2021.

Καταγγελίες που ήταν στο συρτάρι

Σε πρόσφατη δικαστική υπόθεση πριν από μερικούς μήνες στο Εφετείο άρχισε η εκδίκαση κατηγοριών για επιδοτήσεις ύψους 25.000-90.000 ευρώ και μάλιστα με συμμετοχή υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μαρτύρων. Αυτό αποδεικνύει ότι πολλές υποθέσεις λίμναζαν για χρόνια και δεν ανακαλύφθηκαν σήμερα. Εξάλλου σε καταγγελίες που εκκρεμούν από το 2020 είχε αναφερθεί ο τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ, Θωμάς Μόσχος, σε συνέντευξή του στην «Εφ.Συν.» στις 14 Ιουλίου 2025 («Η Δικαιοσύνη μας φαίνεται να βιάζεται με αυτούς που διεκδικούν, αλλά όχι με αυτούς που κλέβουν»). Αραγε τώρα η Δικαιοσύνη θα κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς; Και για ποιους; Διότι εδώ και καιρό υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση ότι θα τιμωρηθούν μόνο κάποια «μικρά ψάρια» ή οι κουτοπονηριές ορισμένων μικροπαραγωγών κατόπιν παρότρυνσης ενδεχομένως τοπικών πολιτευτών που σε περιοχές όπως η Κρήτη είχαν στήσει έναν ψηφοθηρικό μηχανισμό.

Ειδικά στην Κρήτη φαίνεται ότι ανακαλύφθηκε επιτέλους η... αποτελεσματική κλωνοποίηση του προβάτου, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο να δηλωθούν 7.812.923 αιγοπρόβατα το 2024, με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα να δηλώνει 9.510.631 αιγοπρόβατα. Χαρακτηριστικό το ότι από τα 1.036 ύποπτα ΑΦΜ που παρουσίασε ο κ. Χρυσοχοΐδης τα 850 εντοπίζονται στην Κρήτη.

Την ίδια ώρα η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει το ακαταδίωκτο, ενώ επί διακυβέρνησης Ν.Δ. οι πρόεδροι του Οργανισμού άλλαζαν πιο γρήγορα και από τα πουκάμισα δεχόμενοι προφανώς και άλλου είδους πιέσεις. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετατράπηκε σε εργαλείο ρουσφετιών, πελατειακών σχέσεων και διανομής χρήματος χωρίς ελέγχους. Αν δεν υπήρχε πολιτική ανοχή, πώς γίνεται το φαινόμενο να πήρε τέτοιες διαστάσεις; Η ουσία είναι ότι δεν αρκεί η ΕΛ.ΑΣ. και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να «φωτίσουν» κάποιες -ίσως όχι τόσο ενοχλητικές- πτυχές της απάτης. Η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, με πρώτο και καλύτερο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ειδικά τις περιόδους Βορίδη και Αυγενάκη, φέρουν τεράστια πολιτική ευθύνη κατ’ ελάχιστον για ανοχή και αδιαφορία στη διαχείριση μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης που διαχειρίζεται περίπου 3 δισ. ευρώ κοινοτικών πόρων ετησίως.

Μάλιστα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστούν οι έρευνες και προς την κατεύθυνση εγκληματικών ομάδων που έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη επιδοτήσεων. Το ερώτημα των πολλών εκατομμυρίων, όχι μόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των νέων -βέβαιων- ευρωπαϊκών προστίμων, είναι εάν αυτές οι έρευνες πραγματικά θα συνεχιστούν ή θα παγώσουν εάν προσκρούσουν πάνω σε εγκληματικές ομάδες που βρίσκονται κοντά στον μηχανισμό της Ν.Δ., όπως καταγγέλλει εδώ και πολύ καιρό η αντιπολίτευση...