Στον ανακριτή οι συλληφθέντες του κυκλώματος ενστόλων στα Χανιά

Νέες αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση • Τα «κεφάλια» και οι πρακτικές που ακολουθούσαν.

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν το απόγευμα οι πρώτοι από τους 48 συλληφθέντες, που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να στελεχωνόταν κυρίως από ένστολους, στελέχη σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πολλοί από τους εμπλεκομένους είναι ήδη γνωστοί στις αρχές για τη δράση τους αλλά και για την πολυτελή ζωή που διατηρούσαν τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η διαδικασία παρουσιάζει εμπόδια, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες των δικηγόρων, οι συλληφθέντες που κρατούνται από 12 έως και 24 ώρες δεν έχουν ακόμη επικοινωνήσει με την υπεράσπισή τους.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι δικηγόροι δεν πρόκειται να καταθέσουν αν δεν παρίστανται οι ίδιοι, κάτι που ενδέχεται να καθυστερήσει την προσαγωγή τους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα

Η υπόθεση, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πήρε διαστάσεις από χθες τα ξημερώματα, όταν η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε πολλά σημεία της Κρήτης.

Την ίδια ώρα, η έρευνα συνεχίζεται, καθώς εντοπίζονται συνεχώς νέα ευρήματα που ενδέχεται να εμπλέξουν περισσότερα πρόσωπα.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης φέρεται να είναι δύο «μυστικοί» αστυνομικοί από την Αθήνα, οι οποίοι λειτουργούσαν σαν ο «Δούρειος Ίππος» της Ασφάλειας των Χανίων.

Οι δυο επιλέχθηκαν να αφήσουν τις στολές και να μετατραπούν σε μέλη του κυκλώματος, με το «πράσινο φως» της Εισαγγελίας Χανίων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι οποίες προσθέτουν πως η δικαστική λειτουργός φέρεται να είχε πλήρη ενημέρωση για την πορεία της έρευνας ανά πάσα στιγμή.

Επιχειρηματίες και άνθρωποι της νύχτας

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων παραπέμπουν σε μαφιόζικες πρακτικές και σε υπόκοσμο, πάντα σε στενή διασύνδεση, με πρόσωπα περιωπής.

Ναρκω-μπίζνες, όπλα, εκβιασμοί, απειλές, τραμπουκισμοί, βομβιστικές επιθέσεις περιλαμβάνονταν στις πρακτικές της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ποινικοί, επιχειρηματίες, ένστολοι (ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Ρέθυμνο και στρατιωτικοί) αλλά και άτομα που περισσότερο είχαν επιστρατευτεί για να καλύπτουν κάποιες επιμέρους καταστάσεις.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει πρόσωπο που σήμερα διατηρεί ξενοδοχειακή μονάδα και beach bar σε τουριστικό θέρετρο των Χανίων. Δίπλα του, οι αρχές, τοποθετούν σε επίπεδο οργάνωσης, και τον αδερφό του.

Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν ότι πρόσωπα που φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση σχετίζονται με την καταπάτηση και την πώληση 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων σε ξένους επενδυτές, υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονους κλυδωνισμούς στους κόλπους της τοπικής Εκκλησίας και είχε γίνει προσφυγή στη Δικαιοσύνη προκειμένου να υπάρξει εισαγγελική έρευνα σε βάθος.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης θεωρείται από τις πλέον σοβαρές των τελευταίων ετών.