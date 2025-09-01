«Σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ. σε Ρέθυμνο και Χανιά

Στη σύλληψη 48 ατόμων, μεταξύ αυτών και ενός αστυνομικού αλλά και αξιωματικών του στρατού, προχώρησε χθες η Αστυνομία στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος που είχε παράνομη δραστηριότητα γύρω από ναρκωτικά, όπλα αλλά και εκβιασμούς καταστημάτων και τουριστικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Τμήμα Ρεθύμνου, ένα στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση αποδίδουν οι Αρχές σε δύο αδέλφια που διατηρούν μπαρ και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στα Χανιά, εκ των οποίων ο ένας είναι γνωστό πρόσωπο στην κοινωνία των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξάρθρωση της σπείρας έγινε μετά από συστηματικές και πολύμηνες έρευνες της Αστυνομίας, που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2024 από περιστατικό τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε μοτοσικλέτα αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην Ασφάλεια Χανίων. Εναν χρόνο μετά, τον Ιανουάριο του 2025 είχε συλληφθεί ένας άνδρας με όπλα και 1,5 κιλό κοκαΐνη ενώ εντοπίστηκαν αποθήκες με εκρηκτικές ύλες και βόμβες. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως αυτές οι υποθέσεις συνδέονται με την ίδια οργάνωση και τα ίδια πρόσωπα, κάποια εκ των οποίων κρατούνται, ενώ οι περισσότεροι συνελήφθησαν χθες.