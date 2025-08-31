Κρατούμενος το έσκασε από πλοίο - Βούτηξε στη θάλασσα και το λιμενικό τον ψάχνει

Μια κινηματογραφική απόδραση σημειώθηκε σήμερα το πρωί, καθώς κρατούμενος φέρεται να δραπέτευσε από τις αστυνομικές αρχές, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, βουτώντας στη θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.
Συγκεκριμένα, ο κρατούμενος εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.
Οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.
Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.
