Ισραηλινός τουρίστας μετέτρεψε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη σε αποθήκη ναρκωτικών

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη χθες το μεσημέρι ένας 26χρονος υπήκοος Ισραήλ.
Όπως μεταδίδει το thestival.gr, τον 26χρονο συνέλαβαν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της ίδιας Διεύθυνσης.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε δωμάτιο ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Βόλβης όπου διέμενε ο νεαρός, καθώς και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία:
- τέσσερις συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 178,5 γραμμαρίων,
- μια συσκευασία με 180 γραμμάρια λευκής κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
- 60,5 ναρκωτικά δισκία,
- 50 γραμμάρια ουσίας MDMA σε μορφή βράχων,
- 9,3 γραμμάρια γκρι κόκκων άγνωστης χημικής σύστασης,
- 11,4 γραμμάρια MDMA σε μορφή μπεζ κρυσταλλικής σκόνης,
- μία μικρή ποσότητα μεθαμφεταμίνης βάρους 0,88 γραμμαρίων.
Επιπλέον, οι αστυνομικοί βρήκαν πλήθος άδειων νάιλον συσκευασιών κατάλληλων για συσκευασία ναρκωτικών, έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.055 ευρώ και 121 δολαρίων ΗΠΑ. Κατασχέθηκε επίσης ένα κινητό τηλέφωνο τύπου iPhone με κάρτα SIM.
Σε βάρος του 26χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
