Παλλήνη: Υπάλληλος συνελήφθη για βιντεοσκόπηση των συναδελφισσών του στην τουαλέτα!

Συνελήφθη στην περιοχή της Νίκαιας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης, ένας 43χρονος κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης, εντοπίστηκε και συνελήφθη υπάλληλος εταιρίας εδρεύουσας στην περιοχή της Παλλήνης, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα, με σκοπό την παράνομη βιντεοσκόπηση του χώρου γυναικείας τουαλέτας της εταιρίας.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του 43χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακές συσκευές (υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα) και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και κάρτες μνήμης) τα οποία περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από την κάμερα.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
