Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

«Χειροπέδες» πέρασαν τα στελέχη του Λιμεναρχείου Σάμου σε δύο ημεδαπούς, ηλικίας 54 και 58 ετών για παράνομη πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.
Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η Λιμενική Αρχή της Σάμου ενημερώθηκε για περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο άτομο στο λιμάνι Πυθαγορείου Σάμου, καθώς ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, σε κατάσταση βαριάς μέθης.
Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο 54χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης πώλησης αλκοόλ για κατανάλωση εκτός καταστήματος (κάβα) και ο 58χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης λιανικής πώλησης ειδών πρώτης ανάγκης (μίνι μάρκετ), διότι πούλησαν μία φιάλη οίνου και μία συσκευασία μπύρας αντίστοιχα στον ανήλικο.
