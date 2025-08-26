Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Τρίτης μετά από ειδοποίηση περαστικού στην Καισαριανή, ο οποίος εντόπισε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο της περιοχής.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΤΕΕΜ, το οποίο μετά από έρευνα εντόπισε μεταξύ άλλων, όπλα, χειροβομβίδες, γκλομπ, φυσίγγια καθώς και 14 θρησκευτικές εικόνες.
Ειδικότερα, από την έρευνα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών εντοπίστηκαν τα εξής:
- δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας τύπου arges, οξειδωμένοι,
- μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό μηχανισμό,
- δέκα κεφαλές από βλήματα όλμου και διάφορα άλλα τμήματα,
- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
- αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,
- οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
- τρεις κορμοί από περίστροφα,
- ένας σιδερένιος κορμός από υποπολυβόλο Thompson της ίδιας περιόδου,
- κορμός από πολυβόλο αγνώστου τύπου,
- σιδερογροθιές, χειροπέδες, δύο πτυσσόμενα γκλομπ, φυσιγγιοθήκες και κλείστρα όπλων,
- 14 θρησκευτικές εικόνες.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.
