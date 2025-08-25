Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση της 36χρονης

Ο θάνατός της επήλθε από θωρακική κάκωση η οποία προκλήθηκε από τέμνον όργανο - εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι.

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο, που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ο θάνατός της επήλθε από θωρακική κάκωση η οποία προκλήθηκε από τέμνον όργανο – εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε επίσης ότι η 36χρονη έφερε πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της από το ίδιο όργανο, γεγονός που καταδεικνύει την αγριότητα της επίθεσης, όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr.

Αμετανόητος ο δράστης

Την ίδια ώρα, ο 40χρονος καθ' ομολογίαν γυναικοκτόνος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Υπενθυμίζεται πως μετά το έγκλημα, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και κρύφτηκε σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, δίπλα από το σπίτι όπου συνέβη η τραγωδία, όπου και εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από τις Αρχές και συνελήφθη.

Κατά τη σύλληψή του, δήλωσε αμετανόητος και, απευθυνόμενος στους αστυνομικούς, είπε: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε - Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Η νέα γυναικοκτονία, που συνέβη λίγες μόλις ημέρες μετά το έγκλημα στο Χαλάνδρι με θύμα μια 47χρονη, έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, με τους τοπικούς φορείς να ζητούν αυστηρότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.