Απολογείται αύριο ο γυναικοκτόνος

Αύριο απολογείται ο 40χρονος γυναικοκτόνος στον Βόλο που εντοπίστηκε το Σάββατο και συνελήφθη σε οικόπεδο μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σπίτι του, όπου τραυμάτισε θανάσιμα την 36χρονη σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος. Ο 40χρονος, με πλούσιο ποινικό αλλά και ψυχιατρικό ιστορικό, αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου δολοφονήθηκε η 36χρονη εκτυλίχθηκαν χθες σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με συγγενείς να έχουν στήσει ένα πρόχειρο εικονοστάσι με κεριά και αρκετούς να ξεσπούν σε κλάματα και να ψάχνουν το «γιατί;». Ο 40χρονος φέρεται να είχε επικοινωνία με τη μεγαλύτερη κόρη του μετά τη σύλληψή του, προσπαθώντας να της εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαιη πράξη του.

Οσον αφορά τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, έχει δοθεί εισαγγελική παραγγελία για κατεπείγουσα έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου ώστε να διαπιστωθεί μέσα στην εβδομάδα πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Βαρύ παρελθόν

Με την κοινή γνώμη να είναι κάτι παραπάνω από προβληματισμένη μετά την 9η φετινή γυναικοκτονία, έχει δοθεί εντολή από την Εισαγγελία Βόλου να διερευνηθούν οι συνθήκες νοσηλείας του δράστη σε ψυχιατρική δομή, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε, τη διάρκεια και τη θεραπεία που τυχόν δέχτηκε. Ο 40χρονος φέρεται να διαθέτει βαρύ ποινικό παρελθόν, με σειρά συλλήψεων και καταδικών τα τελευταία χρόνια.

Το 2024 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο διοικητικής απέλασης, ενώ το 2019 βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών. Εναν χρόνο νωρίτερα, το 2018, είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές από το 2013, οπότε και είχε απασχολήσει για πλαστογραφία, καθώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

«Συνενοχή»

Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., τη Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας, που από την πρώτη στιγμή επανέλαβαν την ανάγκη νομικής αναγνώρισης της γυναικοκτονίας και λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία των ευάλωτων γυναικών, χθες το ΠΑΣΟΚ μίλησε για κυβερνητική αδράνεια που μετατρέπεται σε συνενοχή.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεσα την πλήρη εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την πλήρη ενσωμάτωση των συστάσεων της Grevio, ενίσχυση των δομών στήριξης των θυμάτων, με σταθερή χρηματοδότηση, περισσότερους ξενώνες, 24ωρες γραμμές βοήθειας, νομική και ψυχολογική υποστήριξη, συνεχή εκπαίδευση των αστυνομικών-δικαστικών αρχών και εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για να σπάσει ο κύκλος της σιωπής και να αλλάξουν τα κοινωνικά στερεότυπα που τροφοδοτούν την έμφυλη βία.