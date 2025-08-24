Νεκρός νεαρός σε ιδιωτική πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου στη Μύκονο

Ο 25χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο ο φίλος του • Διατάχθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων.

Τραγωδία σημειώθηκε σε πολυτελές συγκρότημα στον Ορνό Μυκόνου, όταν δύο νεαροί εντοπίστηκαν αναίσθητοι μέσα σε ιδιωτική πισίνα δωματίου.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, ο ένας από αυτούς ανασύρθηκε ζωντανός, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Το συμβάν αποκαλύφθηκε όταν υπάλληλος καθαριότητας παρατήρησε νερό να τρέχει στο μπαλκόνι δωματίου τρίτου ορόφου, προερχόμενο από την πισίνα του δωματίου που βρισκόταν στον όροφο ακριβώς από πάνω.

Αμέσως ενημέρωσε την υποδοχή και, συνοδευόμενη από δύο ακόμη συναδέλφους της, εισήλθαν στον χώρο για να ελέγξουν τι συμβαίνει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις υπάλληλοι αντίκρισαν τους δύο ενοίκους, υπηκόους Βραζιλίας, χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στην πισίνα. Ένας από τους εργαζομένους κατάφερε να ανασύρει πρώτα τον 23χρονο, ο οποίος είχε ακόμα επαφή με το περιβάλλον, και στη συνέχεια τον 25χρονο, ο οποίος παρέμενε αναίσθητος.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον 23χρονο στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου. Δυστυχώς, για τον 25χρονο διαπιστώθηκε επί τόπου ο θάνατός του.

Εντοπίστηκαν σύριγγα και λευκή σκόνη – Εξετάζονται τα ευρήματα

Κατά την αυτοψία στο δωμάτιο, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν στο μπαλκόνι μια χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα, ενώ στο εσωτερικό του δωματίου βρέθηκαν τέσσερα μικρά φακελάκια που περιείχαν λευκή σκόνη άγνωστης σύστασης, η οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να πρόκειται για ναρκωτική ουσία, μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυκόνου και θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση.

Ήδη έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.