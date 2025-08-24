Ποινική δίωξη στον γυναικοκτόνο του Βόλου

Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν γυναικοκτόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε στην αστυνομία, όταν τον συνέλαβαν σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, πολύ κοντά στο σπίτι του ήταν «Καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε».
Ο 40χρονος που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης.
Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας