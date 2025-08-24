Ποινική δίωξη στον γυναικοκτόνο του Βόλου

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση • Την Τρίτη η απολογία του.

Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν γυναικοκτόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε στην αστυνομία, όταν τον συνέλαβαν σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, πολύ κοντά στο σπίτι του ήταν «Καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε».

Ο 40χρονος που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, εμφανίστηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.