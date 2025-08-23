Συνελήφθη 44χρονος για ασέλγεια και ξυλοδαρμό της ανιψιάς του

Στη σύλληψη 44χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 26χρονης ημεδαπής γυναίκας.
Οι δυο τους έχουν συγγενική σχέση καθώς πρόκειται για θείο και ανιψιά και το περιστατικό έλαβε χώρα στον οικισμό Τσαϊρια.
Ο θείος κατηγορείται πως αφού πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της 26χρονης, την έπιασε από τον λαιμό και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
