Πόσες ακόμα θα χαθούν για να το πούμε με το όνομά του;

Η δεύτερη γυναικοκτονία για αυτή την εβδομάδα σημειώθηκε χθες στον Βόλο, όπου άνδρας 40 ετών σκότωσε την 36χρονη σύντροφό του, με τα παιδιά του ζευγαριού σε ρόλο θεατή. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του στην ευρύτερη περιοχή.
Πρόκειται για την 9η γυναικοκτονία φέτος και το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Σε πόσες ακόμα θα πρέπει να μείνουμε απαθείς θεατές ώστε η κυβέρνηση τουλάχιστον να αναγνωρίσει τον όρο νομικά και να λάβει κάποια περαιτέρω μέτρα, προφανώς όχι μόνο αστυνομικής φύσης;
Ολα έγιναν χθες το πρωί σε πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά στον Βόλο όπου διέμενε το ζευγάρι με τα 4 παιδιά του, ηλικίας 6-18 ετών. Υστερα από έντονο καβγά που είχε το ζευγάρι μπροστά στα παιδιά του, ο 40χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια την κυνήγησε προς την είσοδο της πολυκατοικίας όπου τη μαχαίρωσε ξανά, με τη γυναίκα να πέφτει στην τζαμαρία της εισόδου όπου κόπηκε από τα σπασμένα γυαλιά με αποτέλεσμα να υποστεί ακατάσχετη αιμορραγία.
Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Ενα από τα παιδιά του ζευγαριού φέρεται να έχει καταθέσει: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι». Η 16χρονη κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η 36χρονη κατέληξε. Οπως αναφέρουν τοπικά μέσα του Βόλου, το ζευγάρι είχε συχνούς καβγάδες και ο 40χρονος είχε φύγει για ένα διάστημα από το σπίτι.
Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής, είχε απασχολήσει τις Αρχές για θέματα ναρκωτικών και εγκληματικής οργάνωσης, αλλά δεν είχε υπάρξει σε βάρος του κάποια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Στις 28 Ιουνίου είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση και είχε παραμείνει για νοησηλεία.
Εδώ και τώρα αναγνώριση
Η ένατη γυναικοκτονία για φέτος, λίγες ημέρες μετά από εκείνη 47χρονης στο Χαλάνδρι, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. εγκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ότι αρνείται να αναγνωρίσει νομικά τον όρο γυναικοκτονία, όπως και να ακούσει τους ειδικούς που τονίζουν ότι χρειάζεται να οργανωθεί ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών. Σε οργισμένη ανακοίνωση προχώρησε και το Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής του κόμματος που αναφέρει ότι δεν γίνεται να επαναλαμβάνονται τα ίδια αιτήματα για εκατοστή φορά την ώρα που οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται, κάνοντας λόγο για «ντροπή» του πρωθυπουργού και του υπουργού Δικαιοσύνης.
Η δε Νέα Αριστερά τονίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά για «ένα συλλογικό κοινωνικό έγκλημα που πηγάζει από σχέσεις εξουσίας, ανισότητες και την πατριαρχική κουλτούρα» και δεν αρκούν λόγια συμπόνιας από την Πολιτεία, η οποία πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε θεσμικές τομές. Για κατάρρευση της Πολιτείας που δεν προτατεύει τις πιο ευάλωτες και ευθύνη που πλέον βαραίνει το πολιτικό σύστημα έκανε, τέλος, λόγο το Κίνημα Δημοκρατίας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας