Πόσες ακόμα θα χαθούν για να το πούμε με το όνομά του;

Η δεύτερη γυναικοκτονία για αυτή την εβδομάδα σημειώθηκε χθες στον Βόλο, όπου άνδρας 40 ετών σκότωσε την 36χρονη σύντροφό του, με τα παιδιά του ζευγαριού σε ρόλο θεατή. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του στην ευρύτερη περιοχή.

Πρόκειται για την 9η γυναικοκτονία φέτος και το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Σε πόσες ακόμα θα πρέπει να μείνουμε απαθείς θεατές ώστε η κυβέρνηση τουλάχιστον να αναγνωρίσει τον όρο νομικά και να λάβει κάποια περαιτέρω μέτρα, προφανώς όχι μόνο αστυνομικής φύσης;

Ολα έγιναν χθες το πρωί σε πολυκατοικία της οδού Κωνσταντά στον Βόλο όπου διέμενε το ζευγάρι με τα 4 παιδιά του, ηλικίας 6-18 ετών. Υστερα από έντονο καβγά που είχε το ζευγάρι μπροστά στα παιδιά του, ο 40χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια την κυνήγησε προς την είσοδο της πολυκατοικίας όπου τη μαχαίρωσε ξανά, με τη γυναίκα να πέφτει στην τζαμαρία της εισόδου όπου κόπηκε από τα σπασμένα γυαλιά με αποτέλεσμα να υποστεί ακατάσχετη αιμορραγία.

Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Ενα από τα παιδιά του ζευγαριού φέρεται να έχει καταθέσει: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι». Η 16χρονη κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η 36χρονη κατέληξε. Οπως αναφέρουν τοπικά μέσα του Βόλου, το ζευγάρι είχε συχνούς καβγάδες και ο 40χρονος είχε φύγει για ένα διάστημα από το σπίτι.

Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής, είχε απασχολήσει τις Αρχές για θέματα ναρκωτικών και εγκληματικής οργάνωσης, αλλά δεν είχε υπάρξει σε βάρος του κάποια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Στις 28 Ιουνίου είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση και είχε παραμείνει για νοησηλεία.