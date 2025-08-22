Νέες αποκαλύψεις μετά την προφυλάκιση του 25χρονου για εμπρησμό

Αντιφατικές καταθέσεις αστυνομικών για τον νεαρό εθελοντή που συνελήφθη για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στα περίχωρα της Πάτρας.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγα 24ωρα αφότου ο 25χρονος και ο 21χρονος προφυλακίστηκαν με κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση στο μέτωπο του «Γηροκομείου» Πάτρας, παρότι οι εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο το επόμενο πρωί αποφάνθηκαν ότι η φωτιά δεν έχει μπει από ανθρώπινο χέρι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του in.gr, για την προφυλάκιση των δύο νεαρών που αντί για εθελοντές παρουσιάζονται ως «εμπρηστές», προκαλούνται ερωτήματα για την ορθότητα των αστυνομικών ερευνών. Το κινητό του 25χρονου είναι αυτό που οδηγεί στο παραπάνω συμπέρασμα.

Οι αντιφάσεις και τα... λάθη

Όπως αποκαλύπτεται στο ρεπορτάζ, ύστερα από ερωτήσεις των δικαστικών λειτουργών για την τύχη του άφαντου κινητού του, ο αστυνομικός που συνέλαβε τον νεαρό ανέφερε ότι «στη σωματική έρευνα που έγινε στον κατηγορούμενο δεν ανευρέθη το κινητό τηλέφωνο του». Κάτι που ενίσχυε την θεωρία για «ύποπτη συμπεριφορά του 25χρονου που έσπευσε να πετάξει και να εξαφανίσει το κινητό του».

Όμως λόγω της επίμονης έρευνας των δικαστικών λειτουργών κλήθηκε να καταθέσει την Πέμπτη άλλος αστυνομικός που επεσήμανε ότι «όταν ήλθε ο 25χρονος θυμάμαι ότι είχε το κινητό τηλέφωνο του».

Συμπλήρωσε δε ότι το κινητό είχε τοποθετηθεί σε ένα μαύρο τσαντάκι του που παραδόθηκε τελικώς στον πατέρα του κι ο οποίος το προσκόμισε τις τελευταίες ώρες στα δικαστήρια της Πάτρας. Με τον 25χρονο στην διάρκεια της απολογίας του να επιμένει ότι το κινητό του ήταν στο αστυνομικό τμήμα αλλά αυτό να θεωρείται επιβαρυντικά – «ψευδής ισχυρισμός» του.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η οικογένεια του 25χρονου προχώρησε σε καταγγελία στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στην οποία ανέφερε ότι «η αστυνομία απέκρυψε από την ανακρίτρια Πατρών το γεγονός ότι η ίδια κατείχε το κινητό του γιου με σκοπό να αποκρύψει στοιχεία και να τον ενοχοποιήσει. Θέλησε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πέταξε το κινητό ώστε να μην βρεθούν στοιχεία και να δυσχεράνει την θέση του.

«Η ανακρίτρια ευθέως αμφισβητούσε το γεγονός ότι παραδώσαμε το κινητό γιατί η ΕΛ.ΑΣ. την διαβεβαίωνε ότι δεν είχε κινητό και ότι το πέταξε με σκοπό να κρύψει στοιχεία», αναφέρει η οικογένειά του.

«Το παιδί μου έχει πέσει θύμα σκευωρίας»

Ήδη, ο πατέρας του 21χρονου, μιλώντας στην «Εφ.Συν.» επεσήμανε την αθωότητα του παιδιού του, ξεκαθαρίζοντας πως «έχει πέσει θύμα σκευωρίας». Ο πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, Ανδριανός Γκουρμπάτσης ανέφερε στην «Εφ.Συν.» πως το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για λανθασμένη σύλληψη εθελοντών, κάτι που μάλιστα δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Ο δικηγόρος Παναγιώτης Καποτάς, ένας εκ των δύο συνηγόρων τους, υποστηρίζει ότι η «δικογραφία βοά» πως τα δύο παιδιά είναι αθώα.

Γηροκομείο Πάτρας: ο 25χρονος και ο 21χρονος πήγαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και βρέθηκαν προφυλακισμένοι ● Οι μαρτυρίες που δείχνουν ότι είναι αθώοι.

[του Μιχαήλ Άγγελου Κωνσταντόπουλου]



Παράλληλα πηγές από το περιβάλλον των νεαρών μίλησαν στην εφημερίδα μας για «απρέπειες και μεθοδεύσεις σε βάρος δύο νεαρών εθελοντών» με μοναδικό επιβαρυντικό στοιχείο μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία του 25χρονου που βρίσκεται στο κέντρο ενός χωραφιού.