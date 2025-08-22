Συνελήφθη 43χρονος έπειτα από καταγγελία για βιασμό 14χρονης

Χειροπέδες σε 34χρονο πέρασαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για βιασμό ανήλικης.
Ο άνδρας εντοπίστηκε μετά από αναζητήσεις στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της γενετήσιας πράξης με ανηλίκους ή ενώπιον τους.
Σύμφωνα με την καταγγελία, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε περιοχή του Ασβεστοχωρίου ο άνδρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Άμεσα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης Ανακρίτριας Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και ο 43χρονος συνελήφθη. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
