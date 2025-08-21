Τουρκική μαφία: Κακουργηματική δίωξη στους έξι συλληφθέντες

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν την Τετάρτη, μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος.
Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.
Βίλες και Πόρσε ως «βιτρίνα»
Χλιδάτη ζωή με μισθωμένες βίλες σε Ωρωπό, Συκάμινο και Νέο Βουτζά έκαναν οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι φαίνεται να παρουσιάζονταν στην Ελλάδα ως επιχειρηματίες και να βρίσκονταν στη χώρα επειδή ήταν αντίθετοι με το καθεστώς Ερντογάν.
Στην κατοχή τους φέρεται να βρέθηκαν και υπερπολυτελή αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν, όπως θωρακισμένη Μερσεντές και δύο Πόρσε που αποδεικνύουν πως είχαν την δυνατότητα να διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια.
