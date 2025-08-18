Νεκρός από πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα

Ένας άνδρας, περίπου 35 ετών, σκοτώθηκε απόψε σε περιστατικό με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αττικής, λίγο πριν από τις 10 το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Η περιοχή αποκλείστηκε από τις αρχές, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ναρκωτικών.