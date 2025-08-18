Συναγερμός στην Καστοριά: απέδρασε κρατούμενος

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ανθρωποκυνηγητό στην Καστοριά, μετά την απόδραση κρατούμενου από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πώς κατάφερε ο κρατούμενος να ξεγλιστρήσει από την αστυνομία, καθώς νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.