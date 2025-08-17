Ποσότητα-μαμούθ «φυσικής κόκας» εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο

Τεράστια ποσότητα 500 κιλών της παράνομης τοξικής - ψυοχοτρόπου - εξαρττησιογόνου ουσίας KHAT εντόπισαν και κατάσχεσαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ, στο αεροδρόμιο της Αθήνας. To KHAT, η φυσική κόκα, όπως αποκαλείται,προέρχεται από το φυτό Catha Edulis, που καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής, στη Νότια Αραβική Χερσόνησο και κατά μήκος της ανατολικής Αφρικανικής ακτής. Η παράνομη ουσία ήταν κρυμμένη μέσα σε τέσσερις φορτωτικές με εμπορεύματα δηλωμένα ως κουρτίνες, σεντόνια και υφάσματα, διαμετακομιζόμενα από το Ισραήλ με τελικό προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε δειγματοληπτικό έλεγχο, που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων του αεροδρομίου, εντόπισαν τα κρυμμένα δέματα με τα αποξηραμένα φύλλα του KHAT και κατέσχεσαν συνολική ποσότητα μισού τόνου. Εκτιμάται ότι η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας κυμαίνεται στο 1.500.000 ευρώ.Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα εύρεσης της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας (η προηγούμενη πάλι στο ΔΑΑ, 458 κιλά, στις 4.12.2014). Η τελευταία ήταν το 2022, στο ΔΑΑ, 34 κιλά.
