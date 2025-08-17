Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
26°C
26.5° 23.2°
1 BF
61%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 23.7°
2 BF
72%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
25.0° 23.3°
2 BF
70%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
69%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.3° 24.3°
0 BF
62%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
49%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.7° 23.7°
2 BF
78%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.3°
2 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 24.9°
0 BF
61%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
1 BF
64%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
28.2° 21.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
0 BF
64%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.6°
1 BF
51%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.8°
4 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
22°C
24.4° 21.8°
0 BF
49%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 20.3°
2 BF
64%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.6° 23.6°
0 BF
88%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.1° 19.1°
2 BF
64%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
Fysiki_koka_1020_1
ΑΑΔΕ

Ποσότητα-μαμούθ «φυσικής κόκας» εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Η παράνομη ουσία ήταν κρυμμένη μέσα σε τέσσερις φορτωτικές με εμπορεύματα δηλωμένα ως κουρτίνες, σεντόνια και υφάσματα.

Τεράστια ποσότητα 500 κιλών της παράνομης τοξικής - ψυοχοτρόπου - εξαρττησιογόνου ουσίας KHAT εντόπισαν και κατάσχεσαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ, στο αεροδρόμιο της Αθήνας. To KHAT, η φυσική κόκα, όπως αποκαλείται,προέρχεται από το φυτό Catha Edulis, που καλλιεργείται στο Κέρας της Αφρικής, στη Νότια Αραβική Χερσόνησο και κατά μήκος της ανατολικής Αφρικανικής ακτής. Η παράνομη ουσία ήταν κρυμμένη μέσα σε τέσσερις φορτωτικές με εμπορεύματα δηλωμένα ως κουρτίνες, σεντόνια και υφάσματα, διαμετακομιζόμενα από το Ισραήλ με τελικό προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δειγματοληπτικό έλεγχο, που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές του τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων του αεροδρομίου, εντόπισαν τα κρυμμένα δέματα με τα αποξηραμένα φύλλα του KHAT και κατέσχεσαν συνολική ποσότητα μισού τόνου. Εκτιμάται ότι η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας κυμαίνεται στο 1.500.000 ευρώ.Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα εύρεσης της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας (η προηγούμενη πάλι στο ΔΑΑ, 458 κιλά, στις 4.12.2014). Η τελευταία ήταν το 2022, στο ΔΑΑ, 34 κιλά.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ποσότητα-μαμούθ «φυσικής κόκας» εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual