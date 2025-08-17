Επίθεση 46χρονης με χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου στη Θεσσαλονίκη

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο γυναικών για υπόθεση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.•
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μία 46χρονη γυναίκα επιτέθηκε σε 38χρονο άνδρα, ρίχνοντάς του στο πρόσωπο καυστικό υγρό – συγκεκριμένα χλωρίνη – την οποία είχε προμηθευτεί από μία 44χρονη. Το περιστατικό έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.
Ο άνδρας διακομίστηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του.
Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δύο γυναικών. Η 46χρονη κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ η 44χρονη για συνέργεια. Οι δύο συλληφθείσες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθούν.
