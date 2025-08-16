Τη μαχαίρωσε 10 φορές και τη χτύπαγε με καρέκλα

Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στα Χανιά. Σύμφωνα με το neakriti.gr, συνελήφθη 56χρονος, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε και να χτύπησε τη 45χρονη σύντροφό του.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η γυναίκα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» έχοντας πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα της (που έγιναν με καρέκλα) και με δέκα τραύματα από μαχαιριές.
Ο 56χρονος έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές κατά το παρελθόν, και πάλι για ενδοοικογενειακή βία.
