Τη μαχαίρωσε 10 φορές και τη χτύπαγε με καρέκλα

Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στα Χανιά. Σύμφωνα με το neakriti.gr, συνελήφθη 56χρονος, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε και να χτύπησε τη 45χρονη σύντροφό του.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η γυναίκα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» έχοντας πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα της (που έγιναν με καρέκλα) και με δέκα τραύματα από μαχαιριές.

Ο 56χρονος έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές κατά το παρελθόν, και πάλι για ενδοοικογενειακή βία.