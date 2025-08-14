Πάτρα: Δύο προσαγωγές μετά τη νέα αναζωπύρωση

Στην Ασφάλεια Πατρών προσήχθησαν δύο άτομα τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα, μετά από την αναζωπύρωση της φωτιάς η οποία σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες.
Η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στη διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση.
Λίγο πριν τις 20.00 οι κάτοικοι των περιοχών Μπάλα και Δραγώλενας έλαβαν μήνυμα από την Πολιτική Προστασία μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, λόγω φωτιάς που είχε εκδηλωθεί στα αριστερά της Μονής Αγίου Νικολάου.
