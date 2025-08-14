Συνελήφθησαν 17 άτομα για περιβαλλοντική ρύπανση στη Μήλο

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομη χωματερή, προχθές, αστυνομικοί της Μήλου μετέβησαν στη θέση Φρυλίγκος Μήλου και εντόπισαν έξι απορριμματοφόρα οχήματα με 15 επιβαίνοντα πρόσωπα να προβαίνουν σε ενέργειες απόθεσης στερεών αστικών αποβλήτων σε σημείο εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).
Άμεσα τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα. Συνελήφθησαν 17 ημεδαποί ηλικίας από 42 έως 66 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ρύπανση-υποβάθμιση περιβάλλοντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ακολούθως πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του τμήματος υποδομών και περιβάλλοντος της Π.Ε. Μήλου και της γενικής διεύθυνσης αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι διαπιστώσαν απόθεση αποβλήτων στο επίμαχο σημείο που υποβαθμίζει και ρυπαίνει το περιβάλλον.
