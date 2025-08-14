Αθήνα, 30°C
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σε είσοδο πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Αλικαρνασσού, στον Κολωνό.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις πέντε τα ξημερώματα άγνωστοi δράστες τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό, που αποτελούνταν από τέσσερα γκαζάκια, στην είσοδο του κτιρίου.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες τόσο στο κτίριο όσο και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.

