Θανατηφόρα παράσυρση ηλικιωμένου στην Αρτέμιδα από αστυνομικό

Ο αστυνομικός φαίνεται να παρέσυρε και να σκότωσε τον 74χρονο με το ιδιωτικό του όχημα.

Ένας 74χρονος πεζός έχασε τη ζωή του καθώς αστυνομικός που πήγαινε στην υπηρεσία του φαίνεται να τον παρέσυρε με το ιδιωτικό του όχημα και να τον σκότωσε, στη λεωφόρο Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 5:40 το πρωί της Τετάρτης. Ο αστυνομικός φαίνεται να παρέσυρε τον πεζό, στη συνέχεια το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, ενώ ο οδηγός συνελήφθη.

Ο 74χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, οπού διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο αστυνομικός υποβλήθηκε και σε αιματολογικό έλεγχο για αλκοόλ και τοξικές ουσίες.

Παράλληλα, από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. διατάχθηκε διοικητική διεύρυνση του περιστατικού ενώ κινήθηκε η διαδικασία για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός.