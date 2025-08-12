Μπλακάουτ στο πλοίο «Ιονίς», πλέει με μία μηχανή - Σπεύδουν σκάφη του Λιμενικού

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς», το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς υπήρξε μπλακάουτ στο πλοίο, την ώρα που μετέφερε 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κατάσταση «ακυβερνησίας» για ένα χρονικό διάστημα, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου.
Το «Ιονίς» πλέει αυτή την ώρα μόνο με την ισχύ μίας μηχανής και κινείται με χαμηλή ταχύτητα προς το λιμάνι του Λαυρίου.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας «μερικώς έχει αποκατασταθεί η βλάβη», ενώ στο σημείο σπεύδουν δύο σκάφη του Λιμενικού, ένα ρυμουλκό και τρία παραπλέοντα.
Στο σημείο πνέουν άνεμοι 6-7 μποφόρ.
