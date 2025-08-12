Βρέθηκες νεκρός μέσα σε πηγάδι 76χρονος άνδρας στον Βόλο

Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος άνδρας, το απόγευμα της Τρίτης, σε υπαίθριο χώρο οικοπέδου ιδιοκτησίας του στη Νέα Ιωνία Βόλου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε πέσει σε πηγάδι βάθους περίπου 15 μέτρων και διαμέτρου τεσσάρων μέτρων. Η σύζυγός του ανησύχησε για την απουσία του και γύρω στις επτά το απόγευμα κάλεσε την αστυνομία και την πυροσβεστική για να δηλώσει την εξαφάνισή του.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στην ανάσυρση του 76χρονου. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Βόλου.
Η σορός του 76χρονου μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, κατόπιν εντολής των αρμόδιων αρχών και αναμένεται να «φωτιστούν» περισσότερες πλευρές της δυσάρεστης είδησης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας