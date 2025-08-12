Αθήνα, 34°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
34°C
34.8° 32.4°
6 BF
35%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
36.4° 32.7°
2 BF
33%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
34°C
37.0° 34.4°
4 BF
33%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
4 BF
24%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
4 BF
40%
Βέροια
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
3 BF
37%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
0 BF
23%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
37°C
36.8° 36.8°
3 BF
23%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
31.1° 28.8°
4 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
33°C
33.9° 32.1°
2 BF
40%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
5 BF
51%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
4 BF
54%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
2 BF
31%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
5 BF
27%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 32.3°
2 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
3 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
30%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
31°C
31.3° 31.3°
4 BF
40%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.0° 32.0°
4 BF
40%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
33°C
33.0° 33.0°
1 BF
37%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 12 Αυγούστου, 2025
EKAB
Φωτογραφία αρχείου | Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi

Βρέθηκες νεκρός μέσα σε πηγάδι 76χρονος άνδρας στον Βόλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr

Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος άνδρας, το απόγευμα της Τρίτης, σε υπαίθριο χώρο οικοπέδου ιδιοκτησίας του στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε πέσει σε πηγάδι βάθους περίπου 15 μέτρων και διαμέτρου τεσσάρων μέτρων. Η σύζυγός του ανησύχησε για την απουσία του και γύρω στις επτά το απόγευμα κάλεσε την αστυνομία και την πυροσβεστική για να δηλώσει την εξαφάνισή του. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στην ανάσυρση του 76χρονου. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Βόλου.

Η σορός του 76χρονου μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, κατόπιν εντολής των αρμόδιων αρχών και αναμένεται να «φωτιστούν» περισσότερες πλευρές της δυσάρεστης είδησης. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Βρέθηκες νεκρός μέσα σε πηγάδι 76χρονος άνδρας στον Βόλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual