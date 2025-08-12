Βρέθηκες νεκρός μέσα σε πηγάδι 76χρονος άνδρας στον Βόλο

Νεκρός εντοπίστηκε 76χρονος άνδρας, το απόγευμα της Τρίτης, σε υπαίθριο χώρο οικοπέδου ιδιοκτησίας του στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε πέσει σε πηγάδι βάθους περίπου 15 μέτρων και διαμέτρου τεσσάρων μέτρων. Η σύζυγός του ανησύχησε για την απουσία του και γύρω στις επτά το απόγευμα κάλεσε την αστυνομία και την πυροσβεστική για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στην ανάσυρση του 76χρονου. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Βόλου.

Η σορός του 76χρονου μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, κατόπιν εντολής των αρμόδιων αρχών και αναμένεται να «φωτιστούν» περισσότερες πλευρές της δυσάρεστης είδησης.