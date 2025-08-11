Αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις στη δυτική Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωϊνης και μετρητά χρήματα.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.