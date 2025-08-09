ΜΕΝΟΥ
Συνελήφθησαν δύο εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα

Από το πρωί του Σαββάτου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιεί αυτοψία στο σημείο όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά.

Υπό σύλληψη τελούν δύο υπάλληλοι του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ενώ ένας ακόμα υπάλληλος του οργανισμού αναζητείται, για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στον οικισμό Μανούτσο στην Κερατέα.

Οι δύο υπάλληλοι –υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην επαρχία των Μεσογείων της Αττικής– κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον των ερευνών έχει στραφεί σε στύλο της ΔΕΗ, στον οποίο φέρεται να σημειώθηκε βραχυκύκλωμα, πιθανό αίτιο της φωτιάς.

Η καταστροφή άφησε πίσω της καμένα σπίτια, κατεστραμμένες περιουσίες και εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια ενός 74χρονου κατοίκου να παραμείνει στο σπίτι του, καθώς εντέλει εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτό.

