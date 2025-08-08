Αθήνα, 32°C
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
Σύλληψη 46χρονου για δολοφονία σκύλου στην Ξάνθη

efsyn.gr
Στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και μία θήκη με 35 φυσίγγια

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Ξάνθης, 46χρονος, με την κατηγορία ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα έναν σκύλο σε οικισμό της Ξάνθης.

Στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και μία θήκη με 35 φυσίγγια.

Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης.
 

Σύλληψη 46χρονου για δολοφονία σκύλου στην Ξάνθη

