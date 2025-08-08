Σύλληψη 46χρονου για δολοφονία σκύλου στην Ξάνθη

Στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και μία θήκη με 35 φυσίγγια

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Ξάνθης, 46χρονος, με την κατηγορία ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα έναν σκύλο σε οικισμό της Ξάνθης.

Στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και μία θήκη με 35 φυσίγγια.

Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης.

